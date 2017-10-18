Правительство Швейцарии поддержит заявку Сьона на проведение ОИ-2026 и выделит $1 млрд

ТАСС, 18 октября. Правительство Швейцарии объявило о том, что поддерживает заявку Сьона на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году и вложит в организацию соревнований $1 млрд. Об этом сообщает агентство France Presse.

"Олимпийские игры окажут положительный эффект на национальную сплоченность и экономическое развитие страны, особенно в горных регионах. Проведение Игр в Швейцарии станет прекрасной возможностью для развития спорта, экономики и общества", - сказано в заявлении Министерства спорта страны.

Места проведения соревнований будут разделены по четырем кантонам и будут легкодоступны на общественном транспорте. Максимальное количество денег, которое правительство Швейцарии может потратить на Игры, составит $1 млрд. Из этой суммы $8 млн будет выделено в бюджет заявки, полная стоимость которой составит $25 млн.

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Швейцарии предоставил правительству страны доклад с информацией о необходимом для проведения Игр финансировании, согласно которому организационные расходы составят $1,91 млрд. При этом президент заявочного комитета "Сьон-2026" Жан-Филипп Роша посчитал, что из федерального бюджета будет выделено $1,04 млрд. Также прогнозируется, что доходы от ОИ-2026 составят $1,39 млрд. В понедельник Международный олимпийский комитет сообщил, что выплатит $925 млн городу, который примет Игры.

Следующим шагом Сьона для формирования заявки на проведение ОИ-2026 является одобрение парламента. Заявка Сьона включает в себя четыре кантона. Население кантона может попросить провести референдум по данному вопросу. В случае отказа одного из кантонов принимать ОИ, во внимание будут приняты другие места.

Место проведения Олимпиады будет определено на 132-й сессии МОК в Милане в июле 2019 года. Заявки на проведение Игр можно подать до 31 марта 2018 года. В числе претендентов на проведение ОИ назывались Калгари (Канада), Алма-Ата (Казахстан), Саппоро (Япония) и Эрзурум (Турция). В воскресенье жители австрийской федеральной земли Тироль, столицей которой является Инсбрук, по итогам референдума выступили против выдвижения заявки города на проведение Олимпийских игр 2026 года.