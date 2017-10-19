Касаткина заявила, что выход в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля" стал для нее неожиданным

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина не ожидала, что сможет выйти в полуфинал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве. Об этом Касаткина заявила журналистам.
В четверг россиянка впервые в карьере вышла в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля". В четвертьфинале Касаткина переиграла белоруску Александру Саснович - 6:4, 6:3.
"Я настраиваюсь на матч, показываю свой уровень игры и оказываюсь лучше, - сказала Касаткина. - У меня не было никаких ожиданий от этого турнира, я просто наслаждаюсь тем, что могу выиграть каждый матч. После травмы я думала, что вообще буду проигрывать в первом круге каждого турнира в конце сезона".
"А я на моем любимом домашнем турнире дошла уже до полуфинала - это здорово", - добавила спортсменка.
Касаткина в четвертый раз принимает участие в "ВТБ Кубке Кремля". Трижды россиянка завершала выступление на этом турнире на стадии четвертьфинала. В полуфинале Касаткина сыграет с победительницей матча между румынкой Ириной Бегу и белоруской Верой Лапко.
"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет 1,6 млн долларов.