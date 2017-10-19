Ригони забил второй по скорости гол "Зенита" в футбольных еврокубках

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Аргентинский полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы по футболу против норвежского "Русенборга" забил второй по скорости гол санкт-петербургской команды в еврокубках в истории.
24-летний игрок поразил ворота соперника на 60-й секунде. Встреча проходит на стадионе "Санкт-Петербург", "Зенит" ведет в счете 1:0.
Самый быстрый гол "Зенита" в еврокубках забил словацкий защитник Томаш Губочан в матче группового этапа Лиги Европы сезона-2010/11 с греческим АЕКом (4:2) на 42-й секунде игры.