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Ригони забил второй по скорости гол "Зенита" в футбольных еврокубках

Спорт
19 октября, 20:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, октября. /ТАСС

24-летний игрок поразил ворота норвежского "Русенборга" в Лиге Европы на 60-й секунде

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Игроки "Зенита" Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси (слева направо)

Игроки "Зенита" Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси (слева направо)

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Аргентинский полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы по футболу против норвежского "Русенборга" забил второй по скорости гол санкт-петербургской команды в еврокубках в истории.

24-летний игрок поразил ворота соперника на 60-й секунде. Встреча проходит на стадионе "Санкт-Петербург", "Зенит" ведет в счете 1:0.

Самый быстрый гол "Зенита" в еврокубках забил словацкий защитник Томаш Губочан в матче группового этапа Лиги Европы сезона-2010/11 с греческим АЕКом (4:2) на 42-й секунде игры.

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