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ЦСКА проиграл "Реалу" в матче баскетбольной Евролиги

Спорт
20 октября, 0:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 82:69 в пользу испанского клуба

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© EPA-EFE/Kiko Huesca

ТАСС, 19 октября. /ТАСС/. Российский ЦСКА проиграл испанскому "Реалу" со счетом 69:82 в гостевом матче второго тура баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Энтони Рэндольф, в его активе 16 очков. У армейцев 15 очков на счету Уилла Клайберна.

В следующем туре ЦСКА 25 октября примет греческий "Панатинаикос", "Реал" днем ранее дома сыграет с итальянским "Миланом".

В прошлом сезоне Евролиги, который впервые прошел по новой формуле, когда в регулярном чемпионате 16 команд сыграли в два круга, ЦСКА на предварительной стадии уступил лишь "Реалу" - самому титулованному клубу Европы. Однако в "Финале четырех" в Стамбуле "Реал" и ЦСКА сыграли в матче за третье место, в котором армейцы победили со счетом 94:70.

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