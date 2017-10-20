"Зенит" продолжил победную поступь в Лиге Европы, уверенно обыграв "Русенборг"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" одержал третью победу подряд на групповом этапе Лиги Европы, обыграв на своем поле норвежский "Русенборг". Полузащитник сине-бело-голубых Эмилиано Ригони оформил первый в карьере хет-трик, а петербургская команда стала одной из лучших в текущем розыгрыше турнира. Встреча, которая прошла на арене "Санкт-Петербург" при стечении более чем 46 тыс. зрителей, завершилась победой "Зенита" со счетом 3:1.

Первый гол Ригони забил уже на 61-й секунде матча, замкнув головой навес Доминико Кришито. Этот мяч стал вторым в списке самых быстрых голов в матчах еврокубков в истории "Зенита". Еще два гола на 68-й и 75-й минутах аргентинец забил благодаря как своему мастерству, так и ошибкам соперников. "Русенборг" сумел лишь сократить разрыв на 88-й минуте усилиями Поля-Андре Хелланна.

"Зенит", добившись трех побед в трех матчах (9 очков) единолично возглавил группу L, в которой выступают испанский "Реал Сосьедад" (6), "Русенборг" (3) и македонский "Вардар" (0). Победную поступь, помимо сине- бело-голубых, удается сохранить только трем клубам - итальянскому "Лацио", румынскому "Стяуа" и лондонскому "Арсеналу". Сине-бело-голубые наравне с клубом "Реал Сосьедад" являются самой результативной командой розыгрыша, забив в трех играх по 11 мячей, а Ригони единолично возглавляет список бомбардиров с пятью точными ударами в трех играх.

"Для нас важно, что мы занимаем первое место, это большой успех, потому что, возможно, на старте турнира, мы вообще считались третьей командой группы, потому что есть еще сильные "Русенборг" и "Реал Сосьедад". Но нам надо продолжать играть так же и выйти в плей-офф", - немного неожиданно для собравшихся заявил Манчини на пресс-конференции.

Фото с Месси - лучший способ забить

Оба главных тренера попросили до минимума сократить общение на пресс-конференции из-за спешки. Манчини почти не говорил о самой игре, зато ему пришлось объяснять, почему в основном составе команды вновь вышли восемь легионеров. В начале октября Владимир Путин во время Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018" указал президенту клуба "Зенит" Сергею Фурсенко, что за команду в еврокубке выступает большинство иностранцев, хоть речь идет, прежде всего, о развитии российского футбола. Накануне игры с "Русенборгом" Манчини заявил, что согласен с президентом России.

"Мы все-таки российский клуб, надо уважать российский футбол, продвигать его. Нам надо над этим работать", - ответил Манчини на вопрос о выборе состава.

Главный тренер "Русенборга" Коре Ингебритсен отметил, что его команда смогла выполнить план на игру, а решающим стал быстро пропущенный гол. "А после второго гола стало еще сложнее", - добавил он. Специалист назвал Ригони хорошим игроком, но отметил, что в двух мячах из трех аргентинцу помогли игроки норвежской команды.

В зоне для общения с прессой одним из единственных и популярных персонажей стал Ригони. 24-летний аргентинец подтвердил, что впервые в карьере оформил хет-трик, и рассказал, что забрал на память мяч с игры с подписями партнеров по команде. Полузащитнику напомнили, что ему удалось такое достижение вскоре после того, как он сфотографировался в расположении сборной Аргентины с одним из лучших футболистов мира Лионелем Месси. "Наверное, нужно еще раз с ним сфотографироваться, чтобы забить еще три раза в следующе игре (матче чемпионата России с ЦСКА 22 октября - прим. ТАСС), это самый верный способ", - пошутил Ригони.

В следующем туре Лиги Европы 2 ноября "Русенборг" примет "Зенит", а "Реал Сосьедад" дома сыграет против "Вардара".