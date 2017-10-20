Алоян проведет защиту серебряного пояса WBC против филиппинца Маграмо 9 декабря в Кемерове

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр россиянин Михаил Алоян 9 декабря в Кемерове проведет защиту серебряного титула Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 52,16 кг против филиппинца Гимела Маграмо. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании "Патриот", представляющей интересы российского боксера.
"Алоян проведет бой с Маграмо", - сказал собеседник агентства.
Также в этот вечер свой бой проведет еще один российский боксер - Роман Андреев. Его соперником станет ганец Ричард Комми.
Алоян завоевал серебряный титул WBC 22 июня в Москве, победив никарагуанца Марвина Солано. Всего на счету россиянина две победы и ни одного поражения на профессиональном ринге. В послужном списке Маграмо - 19 побед (15 нокаутом), 1 поражение.