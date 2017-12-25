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Симонян: Алаев является самой верной кандидатурой на пост врио президента РФС

Спорт
25 декабря, 21:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

В понедельник вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании исполкома организации объявил о временном приостановлении своей деятельности

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Врио главы РФС Александр Алаев (на переднем плане) и вице-премьер РФ Виталий Мутко (на заднем плане)

Врио главы РФС Александр Алаев (на переднем плане) и вице-премьер РФ Виталий Мутко (на заднем плане)

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев является самой правильной кандидатурой на посту временно исполняющего обязанности президента РФС. Такое мнение журналистам высказал первый вице-президент РФС Никита Симонян.

В понедельник вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании исполкома организации объявил о временном приостановлении своей деятельности на посту главы РФС. Вице- президенты РФС Симонян, Сергей Анохин и Сергей Прядкин отказались занимать этот пост.

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"На мой взгляд, Алаев - самая правильная кандидатура. По уставу должен быть я как первый вице-президент, но возраст уже не тот. Три периода исполняющим обязанности был я - бог любит троицу, поэтому вряд ли получится еще. К тому же Алаев молодой, у него большой опыт, поэтому, естественно, мы его поддержали", - сказал Симонян.

Мутко также объявил, что готов подать иск в Спортивный арбитражный суд на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о его пожизненном запрете посещения Олимпийских игр. "Тем более, что другие кандидаты, [Сергей] Прядкин и [Сергей] Анохин, взяли самоотвод. Дальше мы будем ждать возвращения Виталия Леонтьевича. Его решение оцениваю как правильное: то что творится в отношении России, все эти санкции и прочее, МОК. Он естественно должен отстаивать свои права", - отметил Симонян.

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