Зайцев: российские хоккеисты будут максимально готовы к игре молодежного ЧМ с командой США

ТАСС, 1 января. Молодежная сборная России по хоккею будет максимально готова к четвертьфинальному матчу чемпионата мира против команды США и будет настроена только на победу. Об этом заявил защитник российской команды Егор Зайцев, чьи слова приводит пресс-служба Федерации хоккея России.

В понедельник команда Валерия Брагина проиграла по буллитам сборной Швеции (3:4) и заняла третье место в группе B. Американцы расположились на второй позиции в группе А. Матч США - Россия пройдет в ночь на среду.

"США хороший соперник. Мы будем максимально готовы, сейчас у нас два на отдых и мы будем настроены только на победу, потому что нам надо идти дальше", - сказал Зайцев.

Молодежный чемпионат мира, который проходит в Баффало, завершится 5 января.