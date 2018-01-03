Глава ФССР рада, что дисциплинарная комиссия FIL не стала полагаться на слова Родченкова

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт рада, что дисциплинарная комиссия Международной федерации санного спорта (FIL) приняла решение не накладывать санкции на спортсменку Татьяну Иванову и главного тренера сборной России Альберта Демченко только на основании показаний бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом Гарт сообщила ТАСС.

Дисциплинарная комиссия FIL 2 января рассмотрела дела отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК) Демченко и Ивановой. В опубликованном после окончания заседания заявлении отмечается, что дисциплинарная комиссия не смогла с полной уверенностью установить факт нарушения ими антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

"Это был очень волнительный день, и мы очень рады, что так все закончилось, - призналась Гарт. - Вердикт выносила независимая комиссия, на заседание которой даже меня не допустили. Комиссия не стала полагаться на слова только одного человека - Родченкова, который даже не смог лично принять участия в слушаниях в МОК, когда рассматривались дела наших спортсменов".

22 декабря 2017 года МОК объявил о пожизненном отстранении Демченко и Ивановой и аннулировании их результатов на Играх-2014 в Сочи. Демченко и Иванова завоевали серебро в эстафете вместе с Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым. Также Демченко был лишен серебра в соревнованиях одиночек. 20 декабря Демченко и Иванова были на слушаниях дисциплинарной комиссии МОК, члены которой, по словам спортсменов, были абсолютно уверены в показаниях Родченкова и не придавали большого внимания словам самих участников Игр-2014, попавших под подозрение.

"Я надеюсь, что вся эта нервотрепка никак не отразится на состоянии нашего лидера Татьяны Ивановой, которая теперь сможет выступить на ближайшем этапе Кубка мира в Кенигзее. Она очень опытная спортсменка и за долгие годы научилась справляться с собственными нервами", - заключила глава федерации.

Этап Кубка мира пройдет в Кенигзее с 6 по 7 января.