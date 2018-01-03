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Сборная Канады разгромила швейцарцев в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Спорт
3 января, 2:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 8:2, за выход в финал канадцы поборются с чехами

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ТАСС, 3 января. Сборная Канады одержала крупную победу над командой Швейцарии со счетом 8:2 в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Баффало (США, штат Нью-Йорк).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Бретт Хауден (1-я минута), Кейл Макар (9), Дрейк Батерсон (13, 27), Джордан Кейру (28), Коннор Тимминс (33), Диллон Дюбе (52) и Максим Комтуа (60). За швейцарцев забили Дарио Рорбах (29) и Аксель Симич (51).

В полуфинале, который состоится 4 января, канадцы сыграют с чехами, ранее в серии буллитов победившими финнов (4:3).

В первом матче за сохранение места в элитном дивизионе команда Белоруссии уступила датчанам со счетом 5:4. Вторая встреча соперников пройдет 5 января.

Молодежный чемпионат мира завершится 5 января.

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