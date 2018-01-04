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Гендиректор "Югры": cмена тренера по ходу чемпионата КХЛ пошла клубу на пользу

Спорт
4 января, 14:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Крук

Команда занимает последнюю строчку в турнирной таблице Восточной конференции и потеряла математические шансы на попадание в плей-офф

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Главный тренер "Югры" Анатолий Емелин

Главный тренер "Югры" Анатолий Емелин

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Замена главного тренера Игоря Захаркина на Анатолия Емелина по ходу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пошла на пользу ханты-мансийской "Югре". Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор клуба Василий Филипенко.

Захаркин возглавил "Югру" перед началом сезона и был уволен 28 сентября после серии из восьми поражений подряд. Всего под руководством Захаркина ханты-мансийцы одержали три победы в 14 играх, причем только одну из них в основное время. Новым главным тренером команды был назначен Емелин.

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"Первый тренерский штаб не вошел в ту игру, которую мы хотели, не удалось получить от Захаркина результата, в который верили перед началом сезона. Потом была перестановка, и уже по ходу сезона формировалась команда, которая должна быть. В данном случае, смена тренерского штаба по ходу сезона пошла команде на пользу. В сериях проигранных матчей, которые у нас были, почти во всех играх шла борьба, мы провалили несколько встреч, но в основном уступали в упорной борьбе, чуть-чуть не хватало, не везло - да и то, что мы видим сейчас, внушает надежду и оптимизм", - считает Филипенко.

"Югра" занимает последнюю строчку в турнирной таблице Восточной конференции и потеряла математические шансы на попадание в плей-офф, однако в последних семи играх одержала пять побед. Гендиректор клуба уверен, что команда не потеряет мотивацию в оставшихся матчах. "Мы уже давно понимали, что в плей-офф попасть крайне маловероятно, но мотивацию мы не потеряем, она заключается не только в этом. Команда будет бороться за победу в каждой игре", - заверил собеседник агентства.

В рейтинге КХЛ, который учитывает спортивные результаты, посещаемость домашних матчей, телевизионные рейтинги и финансовую стабильность, "Югра" находится в числе трех худших клубов. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига намерена уменьшить число участников уже со следующего сезона. По первоначальному плану, в мае состав КХЛ должны будут покинуть три худшие команды этого рейтинга.

"Про вероятность исключения из КХЛ надо спрашивать не у меня, а у лиги. Если говорить о посещаемости, то акции для болельщиков у нас шли в течение всего сезона, к сожалению, в предпраздничные дни на домашних матчах было не так много болельщиков, как хотелось бы, а к первой паузе на Евротур у нас посещаемость возросла на 10 процентов по сравнению с прошлым сезоном. Потом затяжные серии поражений убавили интерес болельщиков, но, если сравнивать с прошлым сезоном, посещаемость домашних матчей у нас все равно подросла. Мы занимаемся болельщиками, придумываем для них различные специальные предложения, сейчас организованная группа поддержки отправилась на выездные матчи", - пояснил генеральный директор клуба.

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