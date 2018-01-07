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Сборная России по конькобежному спорту заняла второе место в медальном зачете ЧЕ в Коломне

Спорт
7 января, 20:19 UTC+3 КОЛОМНА область/ 7, января. /ТАСС

В активе российской команды пять золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали

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Павел Кулижников

Павел Кулижников

© EPA/TATYANA ZENKOVICH

КОЛОМНА /Московская область/, 7 января. /ТАСС/. Сборная России заняла второе место в неофициальном медальном зачете на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который завершился в Коломне. Российская команда завоевала 14 медалей.

Сборная России выиграла пять золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали. Павел Кулижников победил на дистанции 1000 м, Екатерина Шихова - на 1000 м, Денис Юсков - на 1500 м. Еще две золотые награды россияне завоевали в женском и мужском командных спринтах.

Ангелина Голикова выиграла серебро на дистанции 500 м, Юсков - на 1000 м, Шихова - на 1500 м, Александр Румянцев - на 5000 м. Также серебро россияне завоевали в мужской и женской командных гонках преследования. Бронзовые награды на счету Кулижникова на дистанции 500 м, Натальи Ворониной - на 3000 м и Руслана Захарова в масс-старте.

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Сборная России выиграла медали в 13 из 14 дисциплин на турнире. Россияне остались без наград только в женском масс- старте. Виктория Филюшкина упала на последнем круге и заняла седьмое место.

Первенствовали на чемпионате Европы голландские конькобежцы. Команда Нидерландов завоевала 13 медалей (6-3-4). Соревнования в Коломне пропускали лидеры голландской сборной - Свен Крамер и Ирен Вюст.

Чемпионат Европы впервые проводился в новом формате. Медали были разыграны на отдельных дистанциях, а не в многоборье. В соревнованиях приняли участие более 160 конькобежцев из 16 стран.

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