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СМИ: "Барселона" отказала "Ливерпулю" в аренде футболиста Коутиньо

Спорт
8 января, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

6 января "Барселона" объявила о подписании контракта с 25-летним игроком сроком на 5,5 лет

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Филиппе Коутиньо

Филиппе Коутиньо

© EPA/PETER

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Английский "Ливерпуль" после продажи бразильского футболиста Филиппе Коутиньо в "Барселону" обращался в испанский клуб с просьбой арендовать игрока до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на британскую газету Daily Mail.

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6 января "Барселона" объявила о подписании контракта с 25-летним Коутиньо сроком на 5,5 лет. По данным британских СМИ, за футболиста были уплачены €120 млн и еще €40 млн предусмотрены в качестве бонусных выплат.

"Ливерпуль" надеялся арендовать 25-летнего бразильца, чтобы он помог команде в плей-офф Лиги чемпионов. "Барселона" ответила на данное предложение отказом. Коутиньо не сможет в текущем сезоне сыграть в турнире за "Барселону", так как уже был заигран за английскую команду на групповом этапе.

Коутиньо выступал за "Ливерпуль" с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 20 матчей в различных турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал девять результативных передач, в активе игрока восемь голов в 32 матчах за сборную Бразилии.

Презентация Коутиньо в качестве игрока "Барселоны" состоится в понедельник. Он сможет дебютировать за клуб в ответном матче Кубка Испании против "Сельты", который пройдет 11 января.

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