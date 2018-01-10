Рупольдинг примет пятый этап биатлонного кубкового сезона

ТАСС, 10 января. Пятый этап Кубка мира по биатлону стартует в среду в немецком Рупольдинге. В Баварии пройдут последние перед Олимпийскими играми эстафеты и индивидуальные гонки, на этапе в Рупольдинге запланированы также гонки с масс-старта.

В состав сборной России включены Ульяна Кайшева и Ирина Услугина, которые на прошлой неделе успешно выступили на этапе Кубка IBU в словацком Осрблье, где Кайшева дважды победила в спринтерских гонках. Женскую сборную в Рупольдинге также составят Татьяна Акимова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, в мужскую команду вошли Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Алексей Волков и Юрий Шопин.

Этап в Рупольдинге стартует индивидуальными гонками: мужская пройдет в среду, женская - в четверг. 12 января состоится мужская эстафета, 13 января - женская, на 14 января запланированы гонки с масс-старта. Планируется, что Юрлова пропустит индивидуальную гонку, а Бабиков и Цветков отправились на сбор в Италию, но приедут в Рупольдинг к эстафете.

В Оберхофе сборная России вновь осталась без призовых мест - на четырех этапах (в конце минувшего года прошли гонки в шведском Эстерсунде, австрийском Хохфильцене и французском Анси) лишь Антону Шипулину удалось войти в тройку. Шипулин стал третьим в гонке преследования в Анси, однако в Оберхофе лидер российской сборной провалил спринт, где остался лишь 28-м, и в пасьюте не смог забраться выше 12-й строчки. Такой же результат показала Екатерина Юрлова-Перхт, в эстафетах обе российские команды остались четвертыми, что стало и для женщин, и для мужчин лучшим результатом в сезоне.

Кубковая программа биатлонного сезона продолжается в Германии - из Оберхофа, расположенного в центральной части страны, спортсмены перебрались южнее. Курорт в предгорьях Альп является биатлонным центром Германии, именно в Рупольдинге в январе 1978 года прошел стартовый этап первого розыгрыша Кубка мира по биатлону. 40 лет назад советские биатлонисты остались без наград, а героем этапа в Рупольдинге стал представитель ГДР Клаус Зиберт, который выиграл индивидуальную гонку и победил в составе эстафетной команды.

Впервые без спринта

В нынешнем сезоне этап в Рупольдинге обойдется без традиционных спринта и гонки преследования, зато индивидуальные гонки и масс-старт пройдут всего во второй раз. Индивидуальные гонки впервые состоялись в конце ноября в Эстерсунде, и победителями стали норвежец Йоханнес Бё и Надежда Скардино из Белоруссии. Масс-старт впервые прошел в Анси, где победили французы Мартен Фуркад и Жюстин Бреза.

Йоханнес Бё является главным преследователем лидера общего зачета француза Мартена Фуркада, который в Оберхофе победил и в спринте, и в пасьюте, увеличив свое преимущество в борьбе за главный приз. Шипулин в мужском зачете идет на четвертом месте, однако от Фуркад имеет почти двукратное преимущество - 241 очко. Среди женщин пока нет равных сестре Шипулина - Анастасии Кузьминой из Словакии, которая также победила в Оберхофе дважды. Лучшей среди россиянок остается Юрлова-Перхт, занимающая 12-е место в общем зачете.

Год назад в Рупольдинге состоялись спринтерские гонки, гонки преследования и эстафеты. В личных гонках здесь дважды победили Мартен Фуркад и Кайса Мякяряйнен из Финляндии, в эстафетах не было равных мужской команде Норвегии и женской - Германии. В личных гонках российские биатлонисты остались без медалей, зато мужская эстафетная команда (Волков, Цветков, Бабиков и Шипулин) стала второй.

Этап в Рупольдинге остается самым посещаемым в кубковом календаре - общее количество зрителей составляет примерно 100 тыс. человек. Бургомистром этого семитысячного городка остается Клаус Пихлер - брат Вольфганга Пихлера, бывшего тренера российской биатлонной сборной.

Рупольдинг принимал четыре чемпионата мира по биатлону, последний из которых прошел в 2012 году. Он стал триумфальным для Мартена Фуркада, ставшего победителем в трех личных гонках, тогда как у женщин трехкратной чемпионкой стала норвежка Тура Бергер. На счету сборной России - две бронзовые медали, которые завоевали Шипулин и Ольга Вилухина в гонках преследования.