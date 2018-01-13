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СМИ: Берлускони подозревается в отмывании денег при продаже ФК "Милан"

Спорт
13 января, 14:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

По данным газеты La Stampa, стоимость сделки была завышена на €300 млн

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Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони

© EPA/DOMENIC AQUILINA

ТАСС, 13 января. Итальянская прокуратура начала расследование по факту продажи футбольного клуба "Милан" бывшим президентом команды Сильвио Берлускони. Об этом сообщает газета La Stampa.

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В апреле 2017 года итальянская холдинговая компания "Фининвест" семьи Берлускони продала китайскому консорциуму во главе с Ли Йонхонгом 99,9% акций клуба. Общая сумма сделки составила €740 млн, включая долги клуба. По данным La Stampa, стоимость сделки была завышена на €300 млн.

Отмечается, что расследование начато в отношении Берлускони, компании "Фининвест" и Ли Йонхонга.

Компания "Фининвест" приобрела "Милан" в 1986 году. С тех пор клуб стал восьмикратным чемпионом Италии, обладателем Кубка страны, шестикратным обладателем Суперкубка, пятикратным победителем Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, пятикратным обладателем Суперкубка УЕФА, обладателем Межконтинентального кубка, победителем клубного чемпионата мира.

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