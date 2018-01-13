Биатлонистка Кайшева не считает, что ее незаслуженно не допускали к участию в Кубке мира

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 13 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Ульяна Кайшева не думает, что ее незаслуженно не допускали к участию в этапах Кубка мира. Об этом она рассказала журналистам после удачного выступления в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Кайшева, несмотря на победы в Кубке IBU - втором по значимости турнире - дебютировала в Кубке мира в этом сезоне только на пятом этапе в Рупольдинге. Ряд экспертов связывал это с тем, что ее место в команде благодаря поддержке Тюменской области занимает Виктория Сливко. Старший тренер женской команды Сергей Коновалов ранее опроверг эти догадки, заявив, что у биатлонистки нет "тюменского блата".

"У нас абсолютно нормальные отношения [со Сливко], это никак не отражается на нас и не ощущается. Я вообще об этом узнаю только сейчас, потому что не читаю прессу и комментарии", - сказала Кайшева.

Спортсменка считает своевременным свой вызов на этап Кубка мира. "Думаю, что было принято оптимальное решение. Можно найти плюсы в том, что меня не вызвали раньше - мне удалось избежать [на прошлом этапе] оберхофской погоды", - отметила она.

При этом Кайшева не считает, что у нее было мало стартов для того, чтобы отобраться в олимпийскую команду. "Я привыкла к этому с детских соревнований, когда у нас были отборы и решалась судьба с каждым стартом. Это обычное дело", - отметила она.

Кайшева выступит в следующем этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, который пройдет с 17 по 21 января. Олимпийские игры стартуют 9 февраля.