Женский МЧМ по хоккею в Дмитрове стал самым посещаемым в европейской истории турнира

ДМИТРОВ /Московская область/, 13 января. /ТАСС/. Женский молодежный чемпионат мира (среди игроков до 18 лет) по хоккею в подмосковном Дмитрове стал самым посещаемым в истории среди подобных турниров, которые проводились в Европе. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации хоккея (IIHF).

Турнир завершился в субботу, матчи проходили в Ледовом дворце вместимостью 2,5 тыс. зрителей, построенном в 2003 году и являющимся домашним для многократного чемпиона страны среди женских команд "Торнадо". Это 11-й молодежный чемпионат мира в истории, по два раза соревнования принимали США и Канада. В Европе турнир проходил в Германии, Швеции, Финляндии, Венгрии и дважды в Чехии.

"Прошедший турнир посетили 22653 человека. Это рекорд для женских молодежных чемпионатов мира, которые проходили в Европе. Средняя посещаемость российских соревнований за 21 матч составила 1078 зрителей", - сообщили ТАСС.

Предыдущее достижение было установлено в 2012 году на турнире в Чехии и составило 17490 зрителей.

Победителем молодежного чемпионата мира - 2018 стала команда США. Сборная России заняла четвертое место.