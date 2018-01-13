Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Женский МЧМ по хоккею в Дмитрове стал самым посещаемым в европейской истории турнира

Спорт
13 января, 22:10 UTC+3 ДМИТРОВ область/ 13, января. /ТАСС

Прошедший турнир посетили 22653 человека

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Демьянчук/ТАСС

ДМИТРОВ /Московская область/, 13 января. /ТАСС/. Женский молодежный чемпионат мира (среди игроков до 18 лет) по хоккею в подмосковном Дмитрове стал самым посещаемым в истории среди подобных турниров, которые проводились в Европе. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации хоккея (IIHF).

Смотрите также

Сборная США выиграла женский молодежный чемпионат мира по хоккею

Третьяк: проведение молодежного ЧМ в Дмитрове способствует развитию женского хоккея в РФ

IIHF: женский молодежный ЧМ в Дмитрове стал самым успешным в европейской истории турнира

Хоккеистки сборной России проиграли канадкам в матче за бронзу на молодежном ЧМ

Турнир завершился в субботу, матчи проходили в Ледовом дворце вместимостью 2,5 тыс. зрителей, построенном в 2003 году и являющимся домашним для многократного чемпиона страны среди женских команд "Торнадо". Это 11-й молодежный чемпионат мира в истории, по два раза соревнования принимали США и Канада. В Европе турнир проходил в Германии, Швеции, Финляндии, Венгрии и дважды в Чехии.

"Прошедший турнир посетили 22653 человека. Это рекорд для женских молодежных чемпионатов мира, которые проходили в Европе. Средняя посещаемость российских соревнований за 21 матч составила 1078 зрителей", - сообщили ТАСС.

Предыдущее достижение было установлено в 2012 году на турнире в Чехии и составило 17490 зрителей.

Победителем молодежного чемпионата мира - 2018 стала команда США. Сборная России заняла четвертое место.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
История старого Нового года в России
2
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
3
Сторонник КПРФ скончался во время встречи с кандидатом в президенты РФ Грудининым
4
Эксперты: частая потребность в сне посреди дня свидетельствует о нездоровье
5
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что в выборы в США вмешивались американские спецслужбы, а не РФ
6
СМИ: Турция после призыва Эрдогана к курдам перебросила технику к границе с Сирией
7
Де Мистура выразил соболезнования в связи со смертью в Дамаске сирийского переговорщика
Темы дня
Новости партнеров
Реклама