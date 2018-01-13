Сборная США выиграла женский молодежный чемпионат мира по хоккею

ДМИТРОВ /Московская область/, 13 января. /ТАСС/. Женская сборная США стала победителем молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 18 лет), который завершился в подмосковном Дмитрове.

В финале американки разгромили команду Швеции со счетом 9:3. В составе сборной США по две шайбы забросили Кейтлин Кнолл (7-я и 36-я минуты), Бритта Керл (20, 24), Доминика Питри (21, 25) и Эбигейл Мёрфи (22, 26), еще одна шайба на счету Кейси О'Брайен (11). В составе шведок голы забили Тия Йоханссон (2), Дженни Антонссон (42) и Лина Юнгблом (49).

Сборная России заняла четвертое место на турнире. В матче за третье место россиянки проиграли канадкам со счетом 1:5.

Женский молодежный чемпионат мира по хоккею проводится ежегодно с 2008 года. Американская сборная выиграла в седьмой раз, четыре раза побеждала сборная Канады. Сборная России завоевывала две бронзовые медали (2015, 2017).