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Сборная США выиграла женский молодежный чемпионат мира по хоккею

Спорт
13 января, 21:49 UTC+3 ДМИТРОВ область/ 13, января. /ТАСС

В финале американки разгромили команду Швеции со счетом 9:3

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Хоккеистки молодежной сборной США

Хоккеистки молодежной сборной США

© EPA/Claudio Bresciani

ДМИТРОВ /Московская область/, 13 января. /ТАСС/. Женская сборная США стала победителем молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 18 лет), который завершился в подмосковном Дмитрове.

В финале американки разгромили команду Швеции со счетом 9:3. В составе сборной США по две шайбы забросили Кейтлин Кнолл (7-я и 36-я минуты), Бритта Керл (20, 24), Доминика Питри (21, 25) и Эбигейл Мёрфи (22, 26), еще одна шайба на счету Кейси О'Брайен (11). В составе шведок голы забили Тия Йоханссон (2), Дженни Антонссон (42) и Лина Юнгблом (49).

Сборная России заняла четвертое место на турнире. В матче за третье место россиянки проиграли канадкам со счетом 1:5.

Женский молодежный чемпионат мира по хоккею проводится ежегодно с 2008 года. Американская сборная выиграла в седьмой раз, четыре раза побеждала сборная Канады. Сборная России завоевывала две бронзовые медали (2015, 2017).

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