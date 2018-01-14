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Демченко: Павличенко стал вторым на этапе КМ не потому, что переоделся в российскую форму

Спорт
14 января, 14:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Перед заключительной попыткой он переоделся в обычный бело-сине красный комбинезон с российским флагом, в котором выступал на протяжении всего сезона

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Альберт Демченко

Альберт Демченко

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский саночник Семен Павличенко сумел подняться на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе с четвертого места после первого заезда на итоговое второе, потому что отлично выступил в заключительной попытке, а возвращение к старой форме в перерыве между заездами тут ни при чем. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Альберт Демченко.

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Павличенко занял второе место на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, показав по сумме двух попыток время 1 минута 25,858 секунды. Победителем стал немец Феликс Лох (1.25,591), третье место занял еще один представитель Германии Энди Лангенхан (1.25,886). Действующий обладатель Кубка мира россиянин Роман Репилов стал пятым (1.25,941).

В первом заезде Павличенко выступал в олимпийском комбинезоне бордового цвета, на котором не было российских символов, и занял промежуточное четвертое место. Перед заключительной попыткой он переоделся в обычный бело-сине красный комбинезон с российским флагом, в котором выступал на протяжении всего сезона, и финишировал в итоге вторым.

"То, что Семен решил перед заключительной попыткой переодеться в обычный свой комбинезон, не является причиной его успешного выступления во втором заезде, - считает Демченко. - Просто Павличенко очень хорошо проехал заключительную попытку и заслуженно стал вторым".

Главный тренер национальной команды остался недоволен выступлением в Оберхофе другого российского саночника Романа Репилова, который в прошлом сезоне выиграл Кубок мира. "Роман допустил ошибки в обоих заездах, поэтому я неудовлетворен его выступлением на этом этапе", - сказал Демченко.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 20 по 21 января в норвежском Лиллехаммере.

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