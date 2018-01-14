Экипаж Васильева стал вторым на ралли "Эко Рейс" в зачете внедорожников и грузовиков

ТАСС, 14 января. Россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов на Mini заняли второе место в генеральной классификации ралли-рейда "Африка Эко Рейс" в зачете внедорожников и грузовиков. Ралли-марафон финишировал в городе Дакар.

На 12-м этапе, который стартовал в другом сенегальском городе Сент-Луис, гонщики преодолели участок длиной 292 км, но без зачетного времени. Таким образом, победу в зачете внедорожников и грузовиков на ралли "Африка Эко Рейс" в 2018 году одержали французы Матье Серрадори и Фабиан Люркин на MCM. По итогам 12 этапов их время составило 40 часов 18 минут 50 секунд. Россияне, который выиграли ралли-рейд в 2017 году, проиграли победителям 1 час 7 минут и 31 секунду.

Третьими стали французы Паскаль Томас и Паскаль Ларрок на Optimus, проигравшие своим соотечественникам 1 часа 10 минут 40 секунд. Россияне Денис Кротов и Дмитрий Циро на BMW заняли седьмое место (+9:24.39), Андрей Рудской и Евгений Загороднюк на G-Force - 14-е (18:46.45).

В зачете мотоциклов и квадроциклов победу одержал итальянец Паоло Чечи на КТМ, который показал на финише время 47 часов 21 минута 53 секунды. Португалец Луиш Мигель Анжос Оливейра на Yamaha занял второе место (+1:26.20), его соотечественник Руй Оливейра на Yamaha стал третьим (+6:43.27). Россиянин Дмитрий Агошков на КТМ занял 18-е место (+54:52.08).

Ралли-марафон "Африка Эко Рейс" прошел в десятый раз. Всего для участия в марафоне заявились 90 экипажей, из которых 58 сумели финишировать.