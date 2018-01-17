"Нефтехимик" впервые с 2011 года дома победил ЦСКА в матче КХЛ

ТАСС, 17 января. Нижнекамский "Нефтехимик" одержал победу над московским ЦСКА со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбу на 27-й минуте забросил Эрик Нустафссон. "Нефтехимик" прервал победную серию армейцев из восьми матчей. Кроме того, команда из Нижнекамска впервые с 2011 года обыграла ЦСКА на своем льду в матче КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает второе место, набрав в 51 матче 118 очков, "Нефтехимик" на Востоке с 85 очками идет четвертым.

В следующем матче "Нефтехимик" примет подольский "Витязь", ЦСКА в гостях сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым". Обе встречи пройдут 19 января.