Хохлачев: хоккеистам "Спартака" нельзя расслабляться после победы над "Динамо"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Игроки московского "Спартака" после победы над столичным "Динамо" не должны расслабляться в следующих матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), так как еще не обеспечили себе место в плей-офф. Такое мнение журналистам высказал нападающий красно-белых Александр Хохлачев.

В четверг "Спартак" победил в гостях "Динамо" со счетом 5:4. Хохлачев стал автором победной шайбы. "Спартак" с 78 очками в 52 играх занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, "Динамо" с 75 очками в 53 матчах - девятое. В плей-офф выходят первые восемь команд в конференции.

"Плей-офф близко, но расслабляться нельзя, будет очень важная игра с "Северсталью", которую надо обыгрывать, как и рижское "Динамо", потом будет перерыв. С удовольствием обеспечили бы путевку в плей-офф раньше, но все команды бьются и не так легко туда попасть", - отметил Хохлачев.

Говоря о матче с "Динамо", хоккеист отметил хорошую игру в большинстве. "По началу "Динамо" играло очень жестко и было тяжело вскрыть их оборону. Во втором перерыве ничего не меняли и сразу забросили в большинстве, потом удалось еще раз реализовать [большинство] - вся пятерка играла хорошо", - сказал игрок.

Хохлачев считает, что "Спартак" не имел права расслабляться в концовке встречи и давать сопернику шанс отыграться. "Не должны были так играть концовку и давать шанс отыграться. 5:2 повели, думали - игра наша, но "Динамо" билось до конца, в концовке поджали, но хорошо, что выстояли и победили", - подытожил хоккеист.

В следующем матче 22 января "Спартак" примет череповецкую "Северсталь".