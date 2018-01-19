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Чартеры в Сочи будут запущены для североосетинских болельщиков на бой Гассиева и Дортикоса

Спорт
19 января, 16:26 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 19, января. /ТАСС

По информации менеджера Гассиева Алексея Васильева, ради поединка запущены дополнительные поезда из Владикавказа

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Мурат Гассиев

Мурат Гассиев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

СОЧИ, 19 января. /ТАСС/. Более 6 тыс. билетов уже продано на бой россиянина Мурата Гассиева и кубинца Юниера Дортикоса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии. Особый интерес к поединку проявляют болельщики из Северной Осетии, откуда родом Гассиев - ради них запущены дополнительные поезда и чартерные авиарейсы, сообщили в пятницу журналистам организаторы мероприятия.

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Бой пройдет 3 февраля в Сочи в Ледовом дворце "Большой", трибуны которого вмещают 12 тыс. зрителей. Организаторы поединка ожидают, что зал будет полон.

"Основные фанаты Мурата Гассиева - это осетины. Из Владикавказа, из Южной Осетии им проще всего добраться в Сочи. Сейчас из билетов, которые реализованы, более половины выкупили осетины. У нас есть информация, что уже три чартера организованы из Владикавказа в Сочи", - сказал заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

По информации менеджера Гассиева Алексея Васильева, ради поединка запущены дополнительные поезда из Владикавказа.

"В первый день 1,5 тыс. билетов было продано. Сначала уходят более дорогие, потом более дешевые. На сегодняшний день продано более половины билетов ", - отметил Васильев.

В активе уроженца Владикавказа Гассиева 25 побед (18 нокаутом), на счету Дортикоса 22 победы (21 нокаутом). Оба боксера не имеют поражений.

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