"Сочи" обыграл "Йокерит" в матче КХЛ и обеспечил себе место в плей-офф

ТАСС, 19 января. "Сочи" одержал победу над хельсинкским "Йокеритом" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Андрей Иванов (29-я минута) и Артем Томилин (56). У гостей отличился Мэттью Гилрой (7).

"Сочи" набрал 84 очка в 52 матчах и занимает шестое место в таблице Западной конференции. Благодаря этой победе сочинский клуб обеспечил себе попадание в плей-офф. "Йокерит" занимает третье место на Западе, финский клуб набрал 95 очков в 50 матчах.

В следующем матче "Сочи" на своем льду примет московский ЦСКА. "Йокерит" на выезде встретится с нижнекамским "Нефтехимиком". Обе игры пройдут 21 января.

В других матчах дня братиславский "Слован" на выезде обыграл казанский "Ак Барс" со счетом 4:2. "Нефтехимик" дома победил подольский "Витязь" - 3:1.