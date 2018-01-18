СКА установил рекорд по проценту набранных очков в регулярном чемпионате КХЛ

ТАСС, 18 января. Петербургский СКА дома победил владивостокский "Адмирал" со счетом 7:2 и установил рекорд по проценту набранных очков в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за сезон.

В составе хозяев шайбы забросили Патрик Херсли (2-я минута), Сергей Калинин (9), Николай Прохоркин (25, 38, 39, 57), который также отметился передачей, Илья Каблуков (40), у гостей - Самвел Мнацян (17) и Вадим Перескоков (46).

Петербургский клуб в процентом соотношении набрал 78,57% очков. В этом сезоне СКА выиграл 45 из 52 встреч, набрав 132 очка.

Прежний рекорд принадлежал ЦСКА, который набрал 77,22% очка в сезоне-2014/15.