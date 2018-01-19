Представитель Пеле заявил, что бразилец не был госпитализирован и находится дома

ТАСС, 19 января. Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле не был госпитализирован, сейчас он находится у себя дома. Об этом представитель бразильца Хосе Форнос Родригес сообщил агентству Reuters.

Пеле должен был присутствовать на ужине в его честь в одном из лондонских отелей в воскресенье. В пятницу Ассоциация футбольных журналистов (FWA) сообщила, что 77-летний бразилец не появится на мероприятии, так как он упал в обморок из-за истощения и был доставлен в одну из больниц Бразилии, где прошел ряд тестов.

"Пеле просто не хотел совершать долгую и напряженную поездку в Лондон. Неизвестно сколько бы ему раз пришлось сменить самолет и в каком количестве аэропортов побывать. Вот и все", - заявил Родригес. Представитель бразильца отметил, что Пеле отдыхает у себя дома в Сантосе.

Пеле - лучший футболист ХХ века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В 1999 году Международный олимпийский комитет (МОК) признал бразильца спортсменом столетия, хотя тот ни разу не принимал участия в Олимпийских играх. Пеле является единственным в мире игроком, ставшим трехкратным чемпионом мира по футболу. Он завоевал свои титулы на мировых первенствах 1958 года в Швеции, 1962 года в Чили и 1970 года в Мексике, где был признан лучшим игроком турнира.

За карьеру Пеле, являющийся лучшим бомбардиром в мировой футбольной истории, забил 1281 гол в 1363 матчах. На клубном уровне он выступал за бразильский "Сантос" (с 1956 по 1974 годы) и "Нью-Йорк Космос" из США (1975-1977).