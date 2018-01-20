Тхэквондист Артамонов завоевал бронзу на турнире Большого шлема в Китае

ТАСС, 20 января. Россиянин Михаил Артамонов занял третье место на турнире Большого шлема по тхэквондо в весовой категории до 58 кг, который проходит в китайском Уси.

Победителем стал южнокореец Тэ Хун Ким. Второе место занял его соотечественник Чон Чан.

Артамонов - победитель Гран-при 2017 года, серебряный призер чемпионата мира - 2017, бронзовый призер чемпионата Европы - 2016.

Серия Большого шлема состоит из четырех турниров в году, на каждом из которых каждую субботу начиная с 30 декабря разыгрывается по два комплекта наград в личных соревнованиях (женщины и мужчины по одной весовой категории). Ранее на турнире золото в весе до 80 кг завоевал россиянин Максим Храмцов, Роман Кузнецов - серебро в весе свыше 80 кг, Алексей Денисенко - бронзу в весе до 68 кг. Завершится турнир 27 января командными соревнованиями.