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Тхэквондист Артамонов завоевал бронзу на турнире Большого шлема в Китае

Спорт
20 января, 14:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Победителем стал южнокореец Тэ Хун Ким

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Михаил Артамонов

Михаил Артамонов

© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 20 января. Россиянин Михаил Артамонов занял третье место на турнире Большого шлема по тхэквондо в весовой категории до 58 кг, который проходит в китайском Уси.

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Победителем стал южнокореец Тэ Хун Ким. Второе место занял его соотечественник Чон Чан.

Артамонов - победитель Гран-при 2017 года, серебряный призер чемпионата мира - 2017, бронзовый призер чемпионата Европы - 2016.

Серия Большого шлема состоит из четырех турниров в году, на каждом из которых каждую субботу начиная с 30 декабря разыгрывается по два комплекта наград в личных соревнованиях (женщины и мужчины по одной весовой категории). Ранее на турнире золото в весе до 80 кг завоевал россиянин Максим Храмцов, Роман Кузнецов - серебро в весе свыше 80 кг, Алексей Денисенко - бронзу в весе до 68 кг. Завершится турнир 27 января командными соревнованиями.

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