Бах: встреча МОК с представителями КНДР и Южной Кореи прошла позитивно

ТАСС, 20 января. Встреча между представителями Международного олимпийского комитета (МОК), КНДР и Южной Кореи прошла в позитивной атмосфере. Об этом на пресс-конференции заявил глава МОК Томас Бах.

В субботу в штаб-квартире МОК в Лозанне состоялась встреча представителей КНДР и Южной Кореи, Национальных олимпийских комитетов (НОК) двух стран, оргкомитета Игр-2018 и МОК, на котором была подписана декларация об участии северокорейской делегации на Олимпиаде. Стороны согласовали проход объединенной делегации на открытии Игр, а также участие объединенной женской хоккейной команды.

"Хочу поблагодарить всех за эту встречу, она прошла в дружественной обстановке. Мы встречались со сторонами отдельно и теперь вместе обсудили, как сгладить политические разногласия, чтобы Олимпиада в Пхёнчхане прошла в духе открытой борьбы. Это соглашение не было бы возможно еще несколько недель назад, поэтому я хочу выразить благодарность правительствам КНДР и Южной Кореи за то, что они встали на этот путь ради олимпийского движения и ради спорта. Игры в Пхёнчхане открывают путь для обеих стран к примирению и налаживанию ситуации на Корейском полуострове", - заявил Бах.

Олимпийские игры - 2018 пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.