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Жуков: участие атлетов КНДР в ОИ - пример положительного влияния спорта на политику

Спорт
20 января, 15:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Ранее Международный олимпийский комитет объявил, что 22 спортсмена из КНДР примут участие в зимних Олимпийских играх 2018 года

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Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков

© EPA/SERGEI ILNITSKY

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Достигнутая договоренность об участии спортсменов КНДР в Олимпийских играх в Пхёнчхане показывает положительное влияние спорта на политическую ситуацию. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

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Ране Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что 22 спортсмена из КНДР примут участие в зимних Олимпийских играх 2018 года. Также стороны согласовали проход объединенной делегации на открытии Игр, а также участие объединенной женской хоккейной команды. По итогам встречи представителей Южной Кореи, КНДР и МОК, а также представителей оргкомитета Олимпийских игр - 2018 была подписана декларация об участии северокорейских спортсменов в Играх.

"Это положительная вещь, - сказал Жуков. - В данном случае Олимпийские игры становятся толчком для такого переговорного процесса и улучшения отношений между двумя странами. Это уже случалось в истории один раз - на Олимпийских играх в Сеуле. Хорошо, что им удалось договориться, что они пройдут единой командой".

"Это положительное влияние олимпийского движения на политическую ситуацию", - добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры - 2018 пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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