Жуков: участие атлетов КНДР в ОИ - пример положительного влияния спорта на политику

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Достигнутая договоренность об участии спортсменов КНДР в Олимпийских играх в Пхёнчхане показывает положительное влияние спорта на политическую ситуацию. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Ране Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что 22 спортсмена из КНДР примут участие в зимних Олимпийских играх 2018 года. Также стороны согласовали проход объединенной делегации на открытии Игр, а также участие объединенной женской хоккейной команды. По итогам встречи представителей Южной Кореи, КНДР и МОК, а также представителей оргкомитета Олимпийских игр - 2018 была подписана декларация об участии северокорейских спортсменов в Играх.

"Это положительная вещь, - сказал Жуков. - В данном случае Олимпийские игры становятся толчком для такого переговорного процесса и улучшения отношений между двумя странами. Это уже случалось в истории один раз - на Олимпийских играх в Сеуле. Хорошо, что им удалось договориться, что они пройдут единой командой".

"Это положительное влияние олимпийского движения на политическую ситуацию", - добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры - 2018 пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.