Выступление на ЧЕ оставило у фигуристов Загорски и Гурейро приятное послевкусие

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Танцоры на льду Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро рассказали, что выступление на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве у них оставило приятное послевкусие. Об этом выступающие в составе сборной России спортсмены рассказали журналистам после проката произвольного танца.

Дуэт после короткого танца занимал восьмое место, однако произвольная программа, за которую они получили лучшие оценки в сезоне, позволила им подняться минимум на две позиции.

"Приятное послевкусие. Есть такая фраза на английском - bittersweet (горько-сладкий), так было вчера, а сегодня, еще утром, мы понимали, что хорошо проедем. Хорошо потренировались, хорошо проехали, хотя и была здоровая нервозность. И даже успели насладиться домашней атмосферой", - сказал Гурейро.

Пара не сможет выступить на предстоящих Олимпийских играх, поскольку у сборной России только две квоты в танцах на льду.

"Мы в любом случае запасные, сезон в разгаре, мы будем постоянно работать, - отметила Загорски. - Сейчас мы на чемпионате Европы, а дальше будем думать".

Соревновательная программа турнира завершится 20 января. Показательные выступления пройдут 21 января.