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Выступление на ЧЕ оставило у фигуристов Загорски и Гурейро приятное послевкусие

Спорт
20 января, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Пара не сможет выступить на предстоящих Олимпийских играх, поскольку у сборной России только две квоты в танцах на льду

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Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Танцоры на льду Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро рассказали, что выступление на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве у них оставило приятное послевкусие. Об этом выступающие в составе сборной России спортсмены рассказали журналистам после проката произвольного танца.

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Дуэт после короткого танца занимал восьмое место, однако произвольная программа, за которую они получили лучшие оценки в сезоне, позволила им подняться минимум на две позиции.

"Приятное послевкусие. Есть такая фраза на английском - bittersweet (горько-сладкий), так было вчера, а сегодня, еще утром, мы понимали, что хорошо проедем. Хорошо потренировались, хорошо проехали, хотя и была здоровая нервозность. И даже успели насладиться домашней атмосферой", - сказал Гурейро.

Пара не сможет выступить на предстоящих Олимпийских играх, поскольку у сборной России только две квоты в танцах на льду.

"Мы в любом случае запасные, сезон в разгаре, мы будем постоянно работать, - отметила Загорски. - Сейчас мы на чемпионате Европы, а дальше будем думать".

Соревновательная программа турнира завершится 20 января. Показательные выступления пройдут 21 января.

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