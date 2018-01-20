Загитова выиграла золото чемпионата Европы по фигурному катанию

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Алина Загитова стала чемпионкой Европы в женском одиночном катании. Турнир проходит в Москве.

Фигуристка набрала за произвольную программу 157,97 балла, по сумме двух прокатов она получила 238,24 балла. Обе оценки стали для 15-летней Загитовой личным рекордом. В истории фигурного катания только одна спортсменка получала более высокие оценки - Евгения Медведева.

Медведева заняла второе место по итогам турнира (154,29 - произвольная; 232,86 - сумма). Третьей стала пятикратная чемпионка Европы и чемпионка мира итальянская фигуристка Каролина Костнер (125,95; 204,25). Еще одна российская спортсменка Мария Сотскова показала третий результат в произвольной программе (132,11), но по сумме двух прокатов заняла четвертое место (200,81).

Загитова проводит первый сезон на взрослом уровне. В течение сезона она побеждала на этапах серии Гран-при в Китае и во Франции, в финале Гран-при и на чемпионате России. Она выиграла чемпионат Европы впервые в карьере.

Медведева не смогла выиграть соревнование, в котором принимала участие, впервые с ноября 2015 года. Тогда она стала второй на этапе серии Гран-при в Москве, уступив соотечественнице Елене Радионовой. Медведева, которая побеждала на двух последних чемпионатах мира, не смогла из-за травмы выступить в финале серии Гран-при и на чемпионате России. Европейский турнир стал для 18-летней спортсменки первым стартом после травмы.

Российские спортсменки в пятый раз подряд выиграли чемпионат Европы. В 2014 году первой стала Юлия Липницкая, в 2015-м - Елизавета Туктамышева, в 2016-м и в 2017-м - Медведева. Чемпионат Европы завершится показательными выступлениями 21 января.