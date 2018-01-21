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Загитова посвятила победу на чемпионате Европы по фигурному катанию своим болельщикам

Спорт
21 января, 0:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Спортсменка впервые в карьере победила на европейском первенстве, двукратная чемпионка Европы Медведева стала второй

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Алина Загитова

Алина Загитова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская фигуристка Алина Загитова посвятила победу на чемпионате Европы по фигурному катанию своим болельщикам. Об этом она сказала ТАСС.

15-летняя Загитова одержала победу с личным рекордом (238,24 балла). Только одна спортсменка в истории фигурного катания получала более высокие оценки - россиянка Евгения Медведева, которая на чемпионате Европы стала второй.

"Эту победу хочу посвятить всем моим болельщикам", - сказала Загитова. Спортсменка сразу после вручения убрала золотую медаль в чемодан для вещей.

Следующим стартом для фигуристки должна стать Олимпиада в южнокорейском Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.

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