МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская фигуристка Алина Загитова посвятила победу на чемпионате Европы по фигурному катанию своим болельщикам. Об этом она сказала ТАСС.

15-летняя Загитова одержала победу с личным рекордом (238,24 балла). Только одна спортсменка в истории фигурного катания получала более высокие оценки - россиянка Евгения Медведева, которая на чемпионате Европы стала второй.

"Эту победу хочу посвятить всем моим болельщикам", - сказала Загитова. Спортсменка сразу после вручения убрала золотую медаль в чемодан для вещей.

Следующим стартом для фигуристки должна стать Олимпиада в южнокорейском Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.