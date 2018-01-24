Епанчинцев: "Спартак" мог побольше дать выходных хоккеистам, если бы не игра со сборной РФ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. "Спартак" мог дать больше выходных своим игрокам во время паузы в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, связанной с Олимпиадой, если бы не было контрольного матча со сборной России. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Вадим Епанчинцев.

Хоккеисты сборной России в рамках подготовки к Олимпийским играм в южнокорейском Пхёнчхане 4 февраля сыграют со "Спартаком" в "ВТБ Ледовом дворце".

"Конечно, это игра больше для них [игроков сборной]. Если бы этой игры не было, больше выходных дали бы нашей команде, - сказал Епанчинцев. - Что касается того, в каком состоянии с Олимпиады приедут [Лукаш] Радил и [Райан] Стоа, насчет этого опасения есть - самое главное, чтобы они вернулись без травм. В отсутствие них может молодежь привлечем, может сборная поможет".

"Спартак" в среду обыграл дома рижское "Динамо" со счетом 5:2. "У нас было большое желание победить, хотя ощущалась скованность, неуверенные действия. Но те три очка - это самое главное, хотя если бы добыли еще одно очко с "Северсталью" (3:4 ОТ), нам было бы намного лучше", - отметил тренер.

Епанчинцев рассказал о том, как "Спартак" проведет паузу, связанную с Олимпиадой. "Неделю - мини-отпуск, работаем с 1 февраля, 4-го - игра, 5-го - улетаем на сбор в Чехию. Потом возвращаемся, тренируемся здесь, а затем участвуем в турнире в Екатеринбурге", - сообщил он.

В КХЛ красно-белые следующий матч сыграют 27 февраля с "Локомотивом".