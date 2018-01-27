Норвежский лыжник Иверсен сожалеет, что на Играх-2018 не удастся соревноваться с Устюговым

ТАСС, 27 января. Неоднократный победитель и призер этапов Кубка мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен выразил сожаление в связи с тем, что на Олимпиаде в Южной Корее не сможет выступить российский лыжник Сергей Устюгов. Его слова приводит норвежское издание VG.

"Насколько я знаю, Устюгову не предъявлено никаких обвинений. Я не могу знать всего, но я надеюсь и верю, что он чист. Он сейчас здесь (в австрийском Зефельде, где пройдет этап Кубка мира - прим. ТАСС) и примет участие в гонках", - сказал Иверсен.

"Верю ли я русским? Да, верю, возможно, это глупо, но я верю каждому, кто не был уличен в допинге, - продолжил он. - Считаю, что нужно верить в лучшее, пока обратное не доказано".

"Устюгов прекрасный парень и великолепный соперник на трассе, его и Йоханнеса Клэбо я считал своими основными конкурентами на Олимпиаде. Поэтому мне жаль, что Устюгова там не будет. Если бы он соревновался в Пхёнчхане, а я бы его опередил, то считал бы эту победу гораздо более ценной", - заключил норвежец.

Во вторник стало известно, что ряд ведущих российских спортсменов, среди которых Устюгов, биатлонист Антон Шипулин и шорт-трекист Виктор Ан, не получил приглашение на Олимпийские игры 2018 года. Позднее Международный олимпийский комитет опубликовал критерии, на основании которых производился отбор атлетов, однако конкретных причин, по которым тот или иной спортсмен не попал в список допущенных к Играм, не указывалось.