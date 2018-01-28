Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский саночник Репилов стал третьим по итогам Кубка мира сезона-2017/18

Спорт
28 января, 15:23 дата обновления: 28 января, 15:47 UTC+3 СИГУЛДА /Латвия/ 28, января. /ТАСС

Победу одержал немец Феликс Лох

Поделиться
Материал из 1 страницы
Роман Репилов

Роман Репилов

© EPA-EFE/VALDA KALNINA

СИГУЛДА /Латвия/, 28 января. /ТАСС/. Российский саночник Роман Репилов занял итоговое третье место в общем зачете Кубка мира сезона-2017/18. В активе спортсмена - 774 очка.

Победу в Кубке мира одержал немец Феликс Лох (923), вторым стал австриец Вольфганг Киндль (838). Еще один российский саночник Семен Павличенко занял четвертое место (773).

Россиянка Татьяна Иванова стала третьей в итоговом зачете спринтерского Кубка мира, лучшей стала немка Натали Гайзенбергер, второй стала американка Саммер Бричер.

Репилов в прошлом сезоне был обладателем Кубка мира и Кубка мира в спринте.

Смотрите также

Демченко: медали чемпионата Европы Павличенко и Репилова стали хорошим заделом перед ОИ

Саночник Репилов верит, что сможет обменять бронзу ЧЕ на серебро или золото Олимпиады-2018

Гарт: победа на чемпионате Европы очень важна для саночника Павличенко перед Олимпиадой

Российский саночник Павличенко стал чемпионом Европы

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
2
Около 1 тыс. человек собрались в центре Москвы на несогласованную акцию оппозиции
3
Биатлонистки Экхофф, Мякяряйнен и Дорен-Абер поддержали не допущенную до ОИ Юрлову-Перхт
4
Умерла режиссер Мария Саакян
5
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
6
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
7
"Скандал - высшая форма рекламы": мнения зрителей о фильме "Смерть Сталина"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама