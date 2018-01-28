Российский саночник Репилов стал третьим по итогам Кубка мира сезона-2017/18

СИГУЛДА /Латвия/, 28 января. /ТАСС/. Российский саночник Роман Репилов занял итоговое третье место в общем зачете Кубка мира сезона-2017/18. В активе спортсмена - 774 очка.

Победу в Кубке мира одержал немец Феликс Лох (923), вторым стал австриец Вольфганг Киндль (838). Еще один российский саночник Семен Павличенко занял четвертое место (773).

Россиянка Татьяна Иванова стала третьей в итоговом зачете спринтерского Кубка мира, лучшей стала немка Натали Гайзенбергер, второй стала американка Саммер Бричер.

Репилов в прошлом сезоне был обладателем Кубка мира и Кубка мира в спринте.