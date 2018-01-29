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СМИ: "Вест Хэм" намерен арендовать футболиста "Краснодара" Смолова

Спорт
29 января, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Английский клуб рассматривает вариант аренды 27-летнего российского нападающего с правом выкупа

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Федор Смолов

Федор Смолов

© Виталий Тимкив/ТАСС

ТАСС, 29 января. Английский футбольный клуб "Вест Хэм" собирается взять в аренду нападающего "Краснодара" Федора Смолова. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации телеканала, "Вест Хэм" планирует арендовать 27-летнего футболиста с последующим правом выкупа. "Краснодар" готов продать игрока не менее чем за 12 млн фунтов стерлингов. Смолов не скрывает своего желания перейти в английский клуб.

Ранее сообщалось об интересе к российскому форварду со стороны испанского "Реала", итальянского "Наполи" и турецкого "Бешикташа".

Смолов перешел в "Краснодар" в 2015 году. В составе команды он два сезона подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России. В нынешнем сезоне сыграл 15 матчей за "Краснодар" и забил 10 голов. В активе форварда 28 матчей за сборную России и 11 голов. 

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