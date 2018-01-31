Лыжники Южной Кореи отправились в КНДР для тренировки с северокорейскими спортсменами

ТАСС, 31 января. Южнокорейские лыжники в среду отправятся в КНДР для проведения совместной тренировки с северокорейскими спортсменами в комплексе "Масикрён" (провинция Канвондо) в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане. Как сообщило агентство Yonhap, в состав делегации войдут 45 человек, включая группу сопровождения и журналистов.

Они прибудут в аэропорт Кальма чартерным рейсом и вернутся назад 1 февраля. На обратном пути самолет также перевезет несколько представителей КНДР, которые будут участвовать в Олимпиаде.

Отмечается, что Сеул согласовывал поездку с Вашингтоном, поскольку в прошлом году США ввели 180-дневный запрет на посещение страны самолетами и судами, побывавшими на территории КНДР, и до последнего момента ее осуществление находилось под угрозой срыва. В результате стороны договорились, что нынешний перелет станет исключением из этих санкционных мер.

В начале этого года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. По итогам нескольких раундов переговоров были достигнуты договоренности относительно отправки делегации чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане. Затем представители Южной Кореи и КНДР согласовали с Международным олимпийским комитетом участие северокорейских спортсменов в Играх.

Олимпиада в Пхёнчхане пройдет с 9 по 25 февраля.