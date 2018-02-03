Гассиев проведет бой с Дортикосом в Сочи за выход в финал Всемирной суперсерии бокса

СОЧИ, 3 февраля. /ТАСС/. Россиянин Мурат Гассиев проведет бой с кубинцем Юниером Дортикосом за выход в финал Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг. На кону 12-раундового поединка, который пройдет в Сочи, будут также два титула чемпиона мира - по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Победитель поединка в финале встретится с украинцем Александром Усиком, который в полуфинале неделей ранее выиграл у латвийца Майриса Бриедиса по очкам. В 1/4 финала украинец победил немца Марко Хука техническим нокаутом в 10-м раунде.

Гассиев в четвертьфинальном поединке не испытал никаких проблем, уверенно разобравшись с поляком Кшиштофом Влодарчиком - нокаутом в 3-м раунде.

Гассиев родом из Владикавказа, по национальности осетин. У него не было яркой любительской карьеры, азы бокса он постигал в клубе "Ариана", а 2010 году переехал на Урал и заключил контракт с промоутерской компанией "Урал Бокс Промоушн". В профессиональном боксе Гассиев дебютировал в достаточно юном по меркам этого вида спорта возрасте - в 17 лет.

Уже через несколько лет он переехал в США и начал развивать свою карьеру там. Он тренируется у Абеля Санчеса, который также работает с Геннадием Головкиным из Казахстана. Гассиев быстро завоевал симпатии местной публики благодаря эффектному стилю и нокаутирующему удару. На американском ринге Гассиев нокаутировал всех соперников, кроме Айзеи Томаса, бой с которым был признан несостоявшимся из-за удара после гонга.

Уже после следующего боя он получил право на поединок за титул чемпиона мира IBF с соотечественником Денисом Лебедевым. Гассиев, не считавшийся фаворитом, одержал победу по очкам. Вопреки ожиданиям, он не стал делать ставку на нокаутирующий удар и агрессивную манеру ведения боя, а превзошел соперника в тактическом плане, сумев его перебоксировать.

О Дортикосе

Дортикос, в отличие от Гассиева, провел продолжительную любительскую карьеру. На его счету 257 поединков, уже в 16 лет он стал чемпионом Кубы среди юниоров, а в 19 лет - серебряным призером чемпионата страны среди взрослых. На международной арене, впрочем, больших успехов не снискал, став только обладателем командного Кубка мира в Москве, и в 2009 году перешел в профессионалы.

На профессиональном ринге у него многое получалось, и только один из соперников сумел продержаться все отведенные раунды. В 2016 году Дортикос завоевал титул временного чемпиона мира WBА, победив француза Йори Каленга техническим нокаутом в 10-м раунде, и получил приглашение в WBSS. В четвертьфинале кубинец встретился с россиянином Дмитрием Кудряшовым и одержал победу нокаутом во втором раунде.

Перед нынешним боем WBA выпустила постановление о переводе обладателя титула суперчемпиона мира Дениса Лебедева в статус "чемпиона в отпуске", а его пояс будет выставлен на кон в бою Дортикоса и Гассиева.

Фаворит - Гассиев

Букмекеры считают фаворитом этого боя Гассиева, но и не сбрасывают со счетов кубинца. Учитывая высокий процент побед нокаутом (у Гассиева - 69%, у Дортикоса - 95%), крайне высока вероятность завершения боя досрочно, и здесь есть шансы и у кубинца. Россиянин не много передвигается по рингу, несколько однообразен в атаке, и у него есть "дыры" в защите.

Но Дортикос, боксирующий в более открытом стиле, больше передвигается по рингу и тратит немало сил, и если не сумеет сломить сопротивление соперника в начальных раундах, впоследствии наверняка будет уставать. Благодаря напору, физической мощи, природной выносливости и силе удара у Гассиева будут хорошие шансы завершить бой досрочной победой и в поздних раундах.

В активе Гассиева 25 побед, из которых 18 он одержал нокаутом. На счету Дортикоса 22 победы (21 - нокаутом). Оба боксера ни разу не проигрывали в профессиональной карьере.

Всемирная суперсерия бокса - новый турнир, который будет проводиться ежегодно среди боксеров-профессионалов. В нынешнем сезоне по восемь боксеров в двух весовых категориях проводят поединки по системе плей-офф начиная с четвертьфиналов. Победитель получит специальный трофей - Кубок Мохаммеда Али и денежный приз в размере $10 млн. А общий призовой фонд турнира составит $50 млн.

Финальные поединки пройдут в Джедде (Саудовская Аравия) в мае.