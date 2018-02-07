Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 56.95
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко провел совещание по проблеме безнадзорных животных в городах ЧМ-2018

Спорт
7 февраля, 16:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

Позже будут приняты нормативные правовые акты, регулирующие правила содержания животных, а также отлов, стерилизацию и выпуск в среду обитания здоровых особей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Михаил Почуев/ТАСС

ТАСС, 7 февраля. Вице-премьер РФ Виталий Мутко провел совещание по ситуации с безнадзорными животными в городах России, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Поручения по итогам заседания изложены в документе, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

В совещании приняли участие заместитель министра спорта РФ, представители субъектов РФ, оргкомитета "Россия-2018", а также директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева и директор благотворительного фонда "Твори добро" Яна Водолажская.

Смотрите также

Власти Екатеринбурга и Сочи не отмечают резкого скачка цен в гостиницах на время ЧМ-2018

Сочи готовится встретить около миллиона болельщиков во время ЧМ-2018 по футболу

Гостей ЧМ-2018, которым не хватит мест в других городах, планируют приютить в Казани

По итогам совещания были даны поручения должностным лицам субъектов РФ совместно с некоммерческими общественными организациями по гуманному обращению с безнадзорными животными. Вскоре будут приняты нормативные правовые акты, регулирующие правила содержания домашних животных, отлов, стерилизацию и выпуск в среду обитания здоровых особей. Также говорилось о строительстве питомников и развитии приютов для животных, требующих ухода.

Было принято распоряжение о необходимости встречи с волонтерами и зоозащитниками по совместному решению вопроса обращения с животными.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в России. Матчи примут 11 городов - Москва, Калининград, Санкт- Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Москвич убил сотрудника автомойки за отказ мыть его BMW
2
Источник: замминистра здравоохранения Татарстана Шишмарева найдена мертвой у себя дома
3
Почему мир в восторге от запуска ракеты Илона Маска
4
В список желающих вернуться в Россию из Великобритании бизнесменов вошли 16 человек
5
Источник: выемка документов проходит в ряде министерств Дагестана
6
Полпред губернатора Ставропольского края найден мертвым
7
В Росгвардии опровергли сообщения о смене экипажей ДПС из-за задержаний в Дагестане
Темы дня
Новости партнеров
Реклама