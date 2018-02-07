Мутко провел совещание по проблеме безнадзорных животных в городах ЧМ-2018

ТАСС, 7 февраля. Вице-премьер РФ Виталий Мутко провел совещание по ситуации с безнадзорными животными в городах России, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Поручения по итогам заседания изложены в документе, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

В совещании приняли участие заместитель министра спорта РФ, представители субъектов РФ, оргкомитета "Россия-2018", а также директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева и директор благотворительного фонда "Твори добро" Яна Водолажская.

По итогам совещания были даны поручения должностным лицам субъектов РФ совместно с некоммерческими общественными организациями по гуманному обращению с безнадзорными животными. Вскоре будут приняты нормативные правовые акты, регулирующие правила содержания домашних животных, отлов, стерилизацию и выпуск в среду обитания здоровых особей. Также говорилось о строительстве питомников и развитии приютов для животных, требующих ухода.

Было принято распоряжение о необходимости встречи с волонтерами и зоозащитниками по совместному решению вопроса обращения с животными.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в России. Матчи примут 11 городов - Москва, Калининград, Санкт- Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.