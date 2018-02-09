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Тренер: канадским хоккеистам вряд ли удастся избежать встречи с россиянами на Олимпиаде

Спорт
9 февраля, 5:59 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Олег Кошелев

По словам Крэйга Вудкрофта, тренерский штаб канадской сборной в подробностях изучил игру российских хоккеистов

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Тренер Крэйг Вудкрофт

Тренер Крэйг Вудкрофт

© Сергей Метелица/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Хоккеистам сборной Канады вряд ли удастся избежать встречи с россиянами на олимпийском турнире в Пхёнчхане. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал ассистент главного тренера канадской сборной Крэйг Вудкрофт.

"Сложно предугадать, когда мы встретимся с россиянами. Но в любом случае этот матч на Олимпиаде будет, и мы должны быть готовы к этому", - сказал Вудкрофт.

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"Если посмотреть на состав россиян, то сразу становится ясно, что это один из главных фаворитов Олимпиады, - продолжил тренер. - Особенность этого олимпийского турнира в том, что многие команды действительно верят, что у них есть шанс взять золото. Турнир будет очень плотным, все будет зависеть от того, как команды справятся с давлением".

По словам Вудкрофта, тренерский штаб канадской сборной в подробностях изучил игру российских хоккеистов. "Мы смотрели матчи команды, анализировали ее игру. Не думаю, что россиянам удастся нас чем-то удивить. Вообще в современном хоккее, все знают все друг о друге", - отметил Вудкрофт.

Он заверил, что олимпийский турнир будет пользоваться большой популярностью в Канаде, несмотря на отсутствие игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а также разницу во времени, которая составляет 14 часов. "Хоккей - это стиль жизни в Канаде, часть национального самоопределения. Не сомневаюсь, что вся страна будет следить за турниром и поддерживать нас, даже если ради этого нужно будет просыпаться среди ночи", - сказал Вудкрофт.

Олимпийский хоккейный турнир стартует 14 февраля. Канадцы сыграют в группе А с командами Чехии, Швейцарии и Южной Кореи.

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