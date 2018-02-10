Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведева, Боброва и Соловьев выступят в командном турнире по фигурному катанию на ОИ

Спорт
10 февраля, 4:07 дата обновления: 10 февраля, 4:16 UTC+3

Спортсмены выступят в короткой программе соревнований

Поделиться
Материал из 1 страницы
Евгения Медведева

Евгения Медведева

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Евгения Медведева и танцевальный дуэт Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев примут участие в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане в составе команды олимпийских атлетов из России. Об этом журналистам сообщил глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Смотрите также

Российские фигуристы Забияко и Энберт выступят в командном турнире ОИ

Фигуристы Тарасова и Морозов не выступят в произвольной программе командного турнира на ОИ

Фигурист Коляда стал восьмым в короткой программе в командном турнире на ОИ-2018

Фигуристы Тарасова и Морозов стали первыми в короткой программе в командном турнире на ОИ

"В короткой программе командного турнира среди женщин выступит Медведева, в соревновании танцевальных дуэтов - Боброва и Соловьев", - сказал Горшков.

Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде стартовал 9 февраля, завершится - 12 февраля. По регламенту за первое место в каждом виде программы команда получает 10 очков, за второе - девять, за третье - восемь и так далее.

После короткой программы мужчин (Михаил Коляда занял восьмое место) и спортивных пар (Евгения Тарасова и Владимир Морозов были первыми) олимпийские атлеты из России делят третью строчку с командой Японии - по 13 баллов. Лидируют канадцы (17), американцы занимают второе место (14).

Женщины и танцевальные дуэты выступят с короткими программами 11 февраля, также в этот день произвольные программы представят спортивные пары. Командный турнир завершится 12 февраля, индивидуальный стартует 14 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российская керлингистка Брызгалова рассказала, что ее держали на допинг-контроле 1,5 часа
2
В ДНР заявили о задержании причастных к убийству Гиви
3
Какие шутки Сергея Лаврова вошли в историю российской дипломатии
4
Пентагон считает размещение в Калининградской области "Искандеров" дестабилизирующим шагом
5
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
6
Олимпиада-2018 стартовала не безукоризненно
7
МО РФ: публикация о финансах пилота Филипова должна получить оценку правоохранителей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама