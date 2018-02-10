Медведева, Боброва и Соловьев выступят в командном турнире по фигурному катанию на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Евгения Медведева и танцевальный дуэт Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев примут участие в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане в составе команды олимпийских атлетов из России. Об этом журналистам сообщил глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

"В короткой программе командного турнира среди женщин выступит Медведева, в соревновании танцевальных дуэтов - Боброва и Соловьев", - сказал Горшков.

Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде стартовал 9 февраля, завершится - 12 февраля. По регламенту за первое место в каждом виде программы команда получает 10 очков, за второе - девять, за третье - восемь и так далее.

После короткой программы мужчин (Михаил Коляда занял восьмое место) и спортивных пар (Евгения Тарасова и Владимир Морозов были первыми) олимпийские атлеты из России делят третью строчку с командой Японии - по 13 баллов. Лидируют канадцы (17), американцы занимают второе место (14).

Женщины и танцевальные дуэты выступят с короткими программами 11 февраля, также в этот день произвольные программы представят спортивные пары. Командный турнир завершится 12 февраля, индивидуальный стартует 14 февраля.