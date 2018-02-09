Фигурист Коляда стал восьмым в короткой программе в командном турнире на ОИ-2018

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда занял восьмое место в короткой программе в командном олимпийском турнире. Игры проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

Коляда набрал за короткую программу 74,36 балла. Заняв восьмое место, россиянин принес в копилку олимпийских атлетов из России три очка. Коляда, который является двукратным бронзовым призером чемпионата Европы, впервые в карьере принимает участие в Олимпийских играх.

Первое место занял японец Сёма Уно, набравший 103,25 балла. Вторым стал израильтянин Алексей Быченко (88,49), третьим - трехкратный чемпион мира канадец Патрик Чан (81,66). Американец Натан Чен, который в текущем сезоне победил в финале серии Гран-при и на чемпионате четырех континентов, занял четвертое место (80,61).

Коляда не смог выполнить первые два прыжка (четверной лутц и четверной тулуп). Затем россиянин сорвал третий прыжок (аксель), сделав только полтора оборота. После выступления Коляда отказался от общения с журналистами. Чисто все прыжки выполнили только Уно и Быченко, Чан упал дважды, Чен - один раз.

Сборная Японии, набрав 10 баллов, лидирует в командном турнире. Далее идут сборные Израиля (9 баллов), Канады (8) и США (7). Олимпийские атлеты из России занимают восьмое место.

Позднее в пятницу в рамках командного турнира короткую программу покажут спортивные пары. Командный турнир завершится 12 февраля.