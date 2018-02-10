Брызгалова: российским керлингистам неважно, с кем играть в полуфинале ОИ в дабл-миксте

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Для российских керлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого неважно, кто станет их соперником по полуфиналу Олимпийских игр в дабл-миксте, если они сумеют туда пробиться. Об этом журналистам заявила Брызгалова.

В субботу команда олимпийских атлетов из России по керлингу победила сборную Южной Кореи со счетом 6:5 в экстра-энде. Брызгалова и Крушельницкий идут в числе лидеров предварительного раунда после пяти туров.

"Ситуация предполагала, что нам нужно очень хорошо сыграть в восьмом энде, но первые два камня совсем не получились. Но хорошо, что удалось собраться и сделать два последних броска хорошо", - сказала Брызгалова.

"Нам неважно, с кем играть в полуфинале, все команды сильные, каждая может сыграть хорошо. Мы еще не играли с командой Канады, поэтому ничего не можем о них сказать, плюс у них пара выступает в новом составе. Не боимся их", - заключила российская спортсменка.

В следующем туре россияне встретятся со сборной Канады (встреча пройдет в субботу, начало в 14:05 мск).

Соревнования среди смешанных пар в керлинге впервые представлены на Олимпийских играх. Участие принимают восемь команд, все сборные играют друг с другом в предварительном однокруговом раунде. Четыре лучшие команды выйдут в полуфинал. Финал пройдет 13 февраля.