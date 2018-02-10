Фигуристка Медведева провела первую тренировку на олимпийском льду Пхёнчхана

ПХЁНХЧАН, 10 февраля. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева провела первую тренировку на льду зала Кёнпхо, где в эти дни проходит командный турнир Олимпийских игр, передает корреспондент ТАСС.

Как сообщил ранее журналистам президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, именно Медведева выступит в командном турнире с короткой программой. Кто будет выступать с произвольной, решится позднее. Накануне вечером спортсменка, а также танцоры Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев прилетели в Пхёнхчан с предолимпийского сбора, который проходил в Японии.

В субботу на один лед с россиянкой на тренировку вышли израильтянка Айми Бьюкенен, кореянка Чхве Да Бин, китаянка Ли Сяннин и француженка Маэ Беренис Мейте. Медведева отрабатывала короткую программу на музыку ноктюрна №20 Фредерика Шопена в исполнении Джошуа Белла. Программу спортсменке поставил Илья Авербух, она рассказывает о чистоте человеческой души.

Фигуристка сделала упор на прыжковые элементы, отрабатывая каскады из двух тройных прыжков с одной и двумя поднятыми руками, поработала над хореографией, не допустила ни одного падения. Медведева покинула лед последней. Спортсменка от общения с журналистами, как и ее тренер Этери Тутберидзе, воздержалась.

Медведева выступит в короткой программе командного турнира последней, под 10-м номером. В ее группе выступят кореянка Чхве Да Бин, итальянка Каролина Костнер, японка Сатоко Мияхара и канадка Кэйтлин Осмонд, соревнования стартуют 11 февраля в 5:45 мск, первыми на лед в этот день выйдут танцоры. Боброва и Соловьев также выступят последними, в их группе - американцы Майя и Алекс Шибутани, итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте, канадцы Тесса Вирту и Скотт Моир.

После короткой программы мужчин (Михаил Коляда занял восьмое место) и спортивных пар (Евгения Тарасова и Владимир Морозов были первыми) олимпийские атлеты из России делят третью строчку с командой Японии - по 13 баллов. Лидируют канадцы (17), американцы занимают второе место (14). Командный турнир завершится 12 февраля, индивидуальный стартует 14 февраля.