Тренер: бронза Елистратова придаст положительный импульс российским спортсменам на ОИ

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Бронзовая медаль шорт-трекиста Семена Елистратова придаст положительный импульс российским спортсменам на Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом ТАСС по телефону рассказал главный тренер российских шорт-трекистов Андрей Максимов.

В субботу Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 м, показав результат 2 минуты 10,687 секунды. Это награда стала первой для команды олимпийских атлетов из России на нынешних Играх. Золотую медаль завоевал южнокорейский спортсмен Лим Хё Джун, установив новый олимпийский рекорд (2.10,485), второе место занял голландец Шинки Кнегт (2.10,555).

"Эта медаль, конечно, придаст положительный импульс нашим спортсменам Играх. Хотел бы пожелать им успеха на этой Олимпиаде, пусть мы и не выступаем под своим флагом", - сказал Максимов по телефону.

"Хотелось бы поздравить весь персонал, который работает с Семеном, руководство Союза конькобежцев России. Бронзовая медаль - это не только победа Семена, но и победа всех, кто помогал ему", - добавил он.

Олимпиада 2018 года завершится 25 февраля.