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Колобков: Елистратов завоевал бронзу ОИ, выступая за себя и всех не допущенных атлетов

Спорт
10 февраля, 16:24 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 10, февраля. /ТАСС

Российский шорт-трекист Семен Елистратов финишировал третьим в финальном забеге на 1500 м на Олимпийских играх в Пхёнчхане

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

ТУЛА, 10 февраля. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх - 2018, выступая не только за себя, но и за всех российских спортсменов, не получивших допуск к Играм, в числе которых шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

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Елистратов завоевал бронзу Игр в Пхёнчхане на дистанции 1500 метров. Он принес первую медаль команде олимпийских атлетов из России.

"Поздравляю Семена, это большой успех, это третье место - победа. Я уверен, что он выступал не только за себя, а за всю свою команду и всех ребят, которые были не допущены, за Виктора Ана. Я уверен, что эта медаль будет не последней", - сказал Колобков.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

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