Колобков: Елистратов завоевал бронзу ОИ, выступая за себя и всех не допущенных атлетов

ТУЛА, 10 февраля. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх - 2018, выступая не только за себя, но и за всех российских спортсменов, не получивших допуск к Играм, в числе которых шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Елистратов завоевал бронзу Игр в Пхёнчхане на дистанции 1500 метров. Он принес первую медаль команде олимпийских атлетов из России.

"Поздравляю Семена, это большой успех, это третье место - победа. Я уверен, что он выступал не только за себя, а за всю свою команду и всех ребят, которые были не допущены, за Виктора Ана. Я уверен, что эта медаль будет не последней", - сказал Колобков.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.