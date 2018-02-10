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Шорт-трекист Елистратов заявил, что после завоевания бронзы на ОИ-2018 хочет выспаться

Спорт
10 февраля, 17:06 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, февраля. /ТАСС

Спортсмен отметил, что пока не планирует отмечать завоевание медали Олимпиады

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Семен Елистратов

Семен Елистратов

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Семен Елистратов, ставший бронзовым призером на Олимпийских Играх в Пхёнчхане на дистанции 1500 м, не планирует отмечать завоевание награды и хочет выспаться. Об этом спортсмен заявил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

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В субботу Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 м, показав время 2 минуты 10,687 секунды. Это награда стала первой для команды олимпийских атлетов из России на нынешних Играх. Победу одержал южнокорейский спортсмен Лим Хё Джун, установив новый олимпийский рекорд (2.10,485), вторым стал голландец Шинки Кнегт (2.10,555).

"Пока отмечать я не планирую, у меня еще две дистанции. Ну, и я хотел бы выспаться. А отмечать мы будем с командой, когда закончатся Олимпийские игры", - сказал Елистратов.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

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