Около семи тысяч человек вышли на центральный старт "Лыжни России" в Тульской области

ТУЛА, 10 февраля. /ТАСС/. Порядка семи тысяч человек приняли участие в центральном старте всероссийской массовой гонки "Лыжня России", который прошел в Государственном мемориальном и природном заповеднике "Музей - усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области.

Торжественная церемония началась с приветственных слов министра спорта РФ Павла Колобкова, губернатора Тульской области Алексея Дюмина и двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам, уроженца Тульской области Вячеслава Веденина. После этого прозвучал гимн Российской Федерации, причем не традиционный на спортивных соревнованиях один куплет, а все три.

Министр отметил развитие спорта в Тульской области. "В этом году мы возродили старую традицию - проводить центральный старт "Лыжни России" в тех регионах, где наибольшее внимание уделяется здоровому образу жизни и развитию спорта. Благодарен губернатору Тульской области за проведение мероприятия здесь", - сказал Колобков.

На мероприятии также присутствовали почетные гости - председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Все они награждали трех лучших участников каждого забега памятными кубками, медалями и грамотами, а Журова сама приняла участие в одном из стартов на дистанции 500 метров, где заняла второе место.

"Скажу честно, я довольна, очень приятно присоединиться к огромному количеству участников этой лыжни, к детям, которые стартовали перед нами и дошли до конца своих дистанций. Каждый год "Лыжня России" становится более массовым мероприятием, что не может не радовать. Интерес к зимним видам спорта, особенно к лыжам и биатлону, у людей возрастает, это особенно стало заметно после Олимпиады в Сочи", - сказала Журова в беседе с корреспондентом ТАСС.

Центральный старт

На центральный старт "Лыжни России" вышло около семи тысяч человек. Участники были разделены на 11 забегов в зависимости от возраста и пола. Самой маленькой лыжнице исполнился один год и четыре месяца, ее наградили специальными призами - медалью и мягкой игрушкой. Первый старт для детей в возрасте до шести лет дали Колобков и Третьяк.

Среди победителей забегов запомнился однофамилец старшего тренера мужской сборной России по лыжным гонкам Олега Перевозчикова - 13-летний Иван. "В этом году все организовано очень хорошо. Награждение по сравнению с прошлым намного лучше. Я уже семь лет занимаюсь лыжным спортом и принимаю участие в "Лыжне России", сегодня удалось победить", - рассказал победитель после церемонии награждения.

"Я слежу за лыжными гонками и буду болеть за российских лыжников на Олимпиаде. Про Олега Перевозчикова слышал, но никаких родственных связей у меня с ним нет", - добавил собеседник агентства.

Первые участники "Лыжни России" стали появляться за два с половиной часа до начала официальной церемонии открытия. Кто-то шел пешком из близлежащих деревень, некоторые добирались на транспорте. Бросилось в глаза большое количество организованных детских групп на автобусах. Очень многие приходили семьями.

Задолго до старта началась развлекательная программа. В ней были предусмотрены как игры для маленьких детей, так и народные песни и пляски для взрослых. Работала полевая кухня с горячей едой и напитками.

Каждому любителю лыж был выдан стартовый номер и всем подарили зимние шапки с логотипом "Лыжня России". По словам губернатора Тульской области, на центральный старт пожаловали не только местные жители, но и люди из других областей, несмотря на то, что забеги проходили в 73 регионах России.

Представительный забег в Химках

Один из самых массовых стартов прошел в подмосковных Химках на спортивной базе "Планерная". В гонке приняли участие свыше 15 тысяч человек. С приветственным словом перед участниками выступили губернатор Московской области Андрей Воробьев, олимпийский чемпион Александр Легков, а также трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Именно ей было доверено право дать старт участникам соревнований.

"Я всех приветствую, день прекрасный, снега много, люди все прибывают. Этим стартом мы поддержим наших олимпийцев, которые борются за честь страны в Пхёнчхане. Всем хорошего настроения, дружите со спортом, он нам всегда помогает", - сказала Роднина.

"Это прекрасный праздник, который не первый год собирает огромное количество людей. За это отдельную благодарность я выражаю организаторам. Удачи всем участникам, все на лыжню", - взял слово Легков, не получивший разрешение от Международного олимпийского комитета (МОК) на участие в Олимпиаде-2018.

На старт также вышли олимпийский чемпион Ванкувера Никита Крюков, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова, Александр Бессмертных, не получивший приглашение от МОК на Игры в Южной Корее, а также призер Сочи, чемпион мира Максим Вылегжанин. Последний и стал победителем забега в мужском зачете. Ольга Царева из Сыктывкара финишировала первой в женских соревнованиях. Победителям достались два главных приза "Лыжни России" от губернатора Московской области Андрея Воробьева - снегоходы.

"Лыжня России" является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. В этом году гонка прошла в 36-й раз, в ней приняли участие более 1,5 млн человек.