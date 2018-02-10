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Сборная России по мини-футболу завоевала бронзу чемпионата Европы

Спорт
10 февраля, 21:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС

В матче за третье место россияне обыграли команду Казахстана со счетом 1:0

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© EPA-EFE/IGOR KUPLJENIK

ТАСС, 10 февраля. Сборная России обыграла команду Казахстана со счетом 1:0 в матче за третье место на чемпионате Европы по мини-футболу, который проходит в словенской Любляне.

Гол забил Эдер Лима на 29-й минуте. 33-летний игрок стал лучшим бомбардиром российской команды на турнире, отличившись пять раз.

Сборная России третий раз принимала участие в матче за бронзовые медали чемпионата Европы и всегда побеждала. Ранее команда становилась бронзовым призером в 2001 и 2007 годах, а также пять раз выигрывала серебро (1996, 2005, 2012, 2014, 2016). Сборная Казахстана провела второй чемпионат Европы, на предыдущем турнире в 2016 году она стала третьей.

Сборная России один раз побеждала на чемпионате Европы - в 1999 году.

Позднее в субботу в финале турнира сыграют команды Португалии и Испании, встреча начнется в 22:45 мск.

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