Сборная России по мини-футболу завоевала бронзу чемпионата Европы

ТАСС, 10 февраля. Сборная России обыграла команду Казахстана со счетом 1:0 в матче за третье место на чемпионате Европы по мини-футболу, который проходит в словенской Любляне.

Гол забил Эдер Лима на 29-й минуте. 33-летний игрок стал лучшим бомбардиром российской команды на турнире, отличившись пять раз.

Сборная России третий раз принимала участие в матче за бронзовые медали чемпионата Европы и всегда побеждала. Ранее команда становилась бронзовым призером в 2001 и 2007 годах, а также пять раз выигрывала серебро (1996, 2005, 2012, 2014, 2016). Сборная Казахстана провела второй чемпионат Европы, на предыдущем турнире в 2016 году она стала третьей.

Сборная России один раз побеждала на чемпионате Европы - в 1999 году.

Позднее в субботу в финале турнира сыграют команды Португалии и Испании, встреча начнется в 22:45 мск.