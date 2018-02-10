Первая игра объединенной хоккейной команды Кореи привлекла большое внимание мировых СМИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Первый в истории мирового спорта матч хоккеисток объединенной команды Кореи на Олимпийских играх привлек повышенное внимание прессы и лидеров обоих государств. Встреча группового этапа Олимпиады-2018 с командой Швейцарии состоялась в субботу в Канныне и завершилась победой швейцарок со счетом 8:0.

Для общественности данный матч обещал стать историческим событием, сравнимым с тем, что случилось днем ранее - на церемонии открытия Игр. В пятницу северокорейские и южнокорейские спортсмены прошли вместе под флагом, символизирующим объединенную Корею. Знамя несли по одному спортсмену от обеих стран, причем от КНДР в этой почетной миссии участвовала хоккеистка Хван Чон Гым.

Появлению объединенной команды Кореи предшествовали длительные и непростые переговоры обоих государств при участии Международного олимпийского комитета (МОК). Субботняя встреча хозяев со швейцарками стала еще одним символом надежд на примирение двух стран.

В состав объединенной команды вошли 35 хоккеисток, 12 из них - представительницы КНДР, которые в ином случае вряд ли бы получили возможность сыграть на Олимпиаде из-за низкого уровня развития женского хоккея в КНДР. Согласно договоренности МОК с Международной федерацией хоккея (IIHF), в каждом матче олимпийского турнира сыграют как минимум по три представительницы КНДР.

Дамы из КНДР зажигают на хоккее pic.twitter.com/ideMrvcS6m — Dima Rachitskiy (@KaRrRdAsHa) 10 февраля 2018 г.

Игра была больше интересна СМИ, нежели болельщикам

Матч посетили не только спортивные руководители в лице президента МОК Томаса Баха и главы IIHF Рене Фазеля, но и лидеры обоих корейских государств: президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ён Нам и Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, а также председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту КНДР Чхве Хви. Для руководителей стран субботний день выдался насыщенным: сначала они провели очную встречу, после чего посетили олимпийские соревнования по шорт-треку. На хоккее высокие гости сидели прямо над одной из групп северокорейских болельщиц в красных платьях, которые организованно скандировали и махали флажками с изображением Корейского полуострова.

Встреча проходила при повышенном ажиотаже прессы - организаторы заранее попросили прощения у представителей СМИ за то, что оборудованных розетками и мониторами мест всем не достанется. По примерным оценкам, на игре было около 200 репортеров, фотографов, операторов. В отличие от журналистов, зрительский интерес к игре оказался не столь высоким - на трибунах было большое количество свободных мест, особенно на верхних ярусах. В послематчевых протоколах значилась цифра 3606 зрителей при вместимости арены в 6000 мест.

Спортивный результат для кореянок оказался печальным: более мастеровитая команда Швейцарии выиграла со счетом 8:0, забросив по три шайбы в первых двух периодах. Но наверняка многие запомнят этот матч не по итоговому результату. Политический контекст, в рамках которого проходила игра, вышел на первый план, и это может стать существенным вкладом в продолжение развития мирных отношений между КНДР и Южной Кореей.

"Атмосфера мира важнее итогового результата"

Итог этой игры очень четко подвел в беседе c ТАСС Фазель. "Конечно, нам хотелось, чтобы корейская команда забросила хотя бы одну шайбу. Но она идет на 22-м месте в мировом рейтинге - не стоит ждать от нее много прямо сейчас, я уже говорил об этом не раз", - заявил глава IIHF.

Гораздо важнее то, что было вокруг результата, отметил Фазель. "Атмосфера мира, взаимоуважения и дружба, которые царили на игре - вот, что важно. Олимпийский дух делает людей ближе друг к другу. Я счастлив тем, как все прошло", - подчеркнул он.

Хоккеисток из Южной Кореи после матча немало спрашивали про то, как их партнерши по команде из КНДР адаптируются в коллективе. "Они очень сильно стараются помочь команде, обсуждают с нами упражнения, которые мы делаем на тренировках. Порой речь заходит и о семейных вопросах: они интересуются, сколько у нас братьев, сестер или есть ли парень", - сообщила Ко Хён Ын.

Главный тренер корейской команды Сара Мюррей, которая возглавила сборную Южной Кореи в 2014 году, рассказала, что в июле прошлого года она впервые услышала, что две корейские команды будут объединены. Специалист считает, что было бы гораздо лучше, если бы это случилось прошлым летом, а не несколько месяцев назад.

"Очевидно, что временные рамки для нас были очень жесткими. В данный момент я действительно желаю, чтобы это случилось в прошлом июле - тогда бы у нас был полный сезон для работы. Но мы делаем все возможное в существующих реалиях", - отметила она. Также она добавила, что хоккеистки слишком нервничали из-за громких возгласов зрителей в моментах, когда команде удавалось перейти в атаку.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.